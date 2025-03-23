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Россияне атаковали Харьковскую область: ранили беременную и мужчину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 марта 2025, 23:23
Россияне атаковали Харьковскую область: ранили беременную и мужчину
с. Большая Бабка на Харьковщине, deepstatemap

В результате атаки вражеского дрона в с. Большая Бабка Чугуевского района Харьковщины ранены беременная женщина и мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты ударили дроном по с. Большая Бабка Чугуевского района.

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В результате падения БпЛА взрывное ранение получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина".

Детали: Обоих пострадавших госпитализировали.

Харьковская областьвойна
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