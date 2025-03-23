Россияне атаковали Харьковскую область: ранили беременную и мужчину
Воскресенье, 23 марта 2025, 23:23
В результате атаки вражеского дрона в с. Большая Бабка Чугуевского района Харьковщины ранены беременная женщина и мужчина.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты ударили дроном по с. Большая Бабка Чугуевского района.
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В результате падения БпЛА взрывное ранение получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина".
Детали: Обоих пострадавших госпитализировали.