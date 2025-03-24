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Администрация Трампа лишает легального статуса более 500 тысяч мигрантов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 марта 2025, 01:18
Администрация Трампа лишает легального статуса более 500 тысяч мигрантов
Фото с Facebook Donald J. Trump

Администрация президента США Дональда Трампа прекратит действие легального статуса более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, предоставленного программами временного разрешения предыдущего президента Джо Байдена.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение федерального правительства

Детали: Мигрантам – участникам программ было предписано покинуть страну до 24 апреля, через 30 дней после публикации сообщения в федеральном реестре.

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В январе Министерство внутренней безопасности объявило о постепенной отмене программ, которые позволяли некоторым мигрантам временно жить и работать в США.

Министерство внутренней безопасности утверждало в релизе, что "администрация Байдена злоупотребила гуманитарным правом на программы временного разрешения пребывания, распространив его на граждан нескольких стран".

"Администрация Байдена-Харрис злоупотребила программой гуманитарного условно-досрочного освобождения, чтобы без разбора разрешить въезд в нашу страну 1,5 миллионам мигрантов. Все это было прекращено в первый же день правления администрации Трампа. Это действие вернет программу гуманитарного условно-досрочного освобождения к ее первоначальной цели – рассматривать мигрантов на индивидуальной основе", – цитирует издание заявление министерства.

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Напомним: Трамп в декабре прошлого года пообещал начать "крупнейшую операцию по депортации в американской истории" после своей инаугурации 20 января 2025 года.

В начале марта американские СМИ сообщали, что администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, которые сбежали от войны с Россией.

СШАмиграция
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