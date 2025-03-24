Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Спасатели показали последствия российской атаки дронов на Запорожье и район

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 марта 2025, 04:22
Спасатели показали последствия российской атаки дронов на Запорожье и район
фото: ГСЧС

Российские войска нанесли беспилотниками по городу Запорожье и району, в результате чего возникли пожары, много повреждений.

Источник: ГСЧС Запорожья

Дословно из сообщения спасателей: "В результате обстрела пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Количество пострадавших уточняется".

Реклама:

Детали: В ГСЧС отметили, что в Запорожье произошло возгорание гаража и повреждение газовой трубы. По другому адресу горели обломки беспилотника. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. Также по другому адресу горели обломки беспилотника.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС Запорожья: "Спасатели, прибывшие на места событий, проводили оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожары, вызванные взрывами".

Запорожьебеспилотникироссийско-украинская войнаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Ударила военнообязанного по голове и начала душить": замначальника ТЦК получила подозрение
В Париже стартовала встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины
Стефанчук закрыл заседание Рады из-за споров в зале
КГГА отрицает информацию СБУ об убытках на 60 миллионов
инфографикаБолее двух третей украинцев доверяют Зеленскому – КМИС
фотоЗадержанная в Молдове Гуцул просит Путина защитить Гагаузию и добиться ее освобождения из-под стражи
Все новости...
Запорожье
Из-за вражеского обстрела в Запорожье произошел пожар, есть пострадавшая – Федоров
Количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло до 16
Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 14
Последние новости
15:33
Зеленский и Стармер после саммита в Париже заявили, что снятие санкций с РФ не ко времени
15:21
На Тернопольщине появится индустриальный парк, который будет производить биоэтанол и биогаз
15:10
видео, фото, обновленоРоссияне обстреляли Херсон: двое погибших, пострадала бригада медиков
15:05
Панама аннулирует регистрацию более 100 танкеров, связанных с РФ
15:03
"Ударила военнообязанного по голове и начала душить": замначальника ТЦК получила подозрение
14:57
Китайские врачи впервые рассказали об успешной трансплантации свиной печени человеку
14:54
В Молдове задержали лидера партии, входящей в блок пророссийского олигарха Шора
14:52
Мэр: Днепр пережил один из самых масштабных обстрелов россиян
14:50
Голиченко и Даренский квалифицировались в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию
14:43
Сейм Латвии разрешил полиции сбивать дроны из соображений безопасности
Все новости...
Реклама:
Реклама: