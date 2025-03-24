Спасатели показали последствия российской атаки дронов на Запорожье и район

Российские войска нанесли беспилотниками по городу Запорожье и району, в результате чего возникли пожары, много повреждений.

Источник: ГСЧС Запорожья

Дословно из сообщения спасателей: "В результате обстрела пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Количество пострадавших уточняется".

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Детали: В ГСЧС отметили, что в Запорожье произошло возгорание гаража и повреждение газовой трубы. По другому адресу горели обломки беспилотника. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. Также по другому адресу горели обломки беспилотника.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС Запорожья: "Спасатели, прибывшие на места событий, проводили оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожары, вызванные взрывами".