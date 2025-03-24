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В Украине начинают работать еще 40 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 марта 2025, 06:14
В Украине начинают работать еще 40 комплексов автофиксации нарушений ПДД
фото: Патрульная полиция


С понедельника, 24 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 40 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Источник: Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Тelegram

Детали: Билошицкий отметил, что 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу.

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Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, дополнительно будут контролировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская)

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).

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Расположение новых комплексов автофиксации:

Львов

  • ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)

Волынская область

  • 74 км+273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)
  • 76 км+247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)
  • 125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)
  • 119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)
  • 64 км+946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, пос. Торчин)
  • 101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

Днепропетровская область

  • 423 км+643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)

Павлоград:

  • ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения)
  • ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)

Житомирская область

  • 167 км+547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)
  • 230 км+919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)

Закарпатская область

  • 807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)
  • 749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубино)

Ужгород:

  • ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)

Ивано-Франковская область

Калуш:

  • просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Дзвонарская)
  • ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого)

Киевская область

  • 14 км+116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)
  • 101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)
  • 49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)
  • 27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)
  • 28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)

Николаевская область

  • 139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)

Одесская область

  • 125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
  • 229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
  • 39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)
  • 16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)

Тернопольская область

  • 303 км+307 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)
  • 0 км+738 автодороги Р-41 (направление направления прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)
  • 374 км+935 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)

Черкасская область

  • 548 км+324 автодороги М-30 (направление направления прибора с. Паланка)
  • 547 км+816 автодороги М-30 (направление направления прибора г. Умань)

Черниговская область

  • 6 км+801 автодороги Р-56 (направление направления прибора г. Чернигов)

Чернигов:

  • перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление направления прибора ул. Урочище Святое)
  • ул. Шевченко, 101 (направление направления прибора просп. Левка Лукьяненко)
  • ул. Шевченко, 114 (направление направления прибора ул. Кольцевая).

дороги
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