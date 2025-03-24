В России заявили о 28 якобы сбитых "украинских беспилотниках"
Понедельник, 24 марта 2025, 06:38
В Минобороны России заявили, что их ПВО за минувшую ночь якобы сбила 28 беспилотников.
Источник: МО РФ
Дословно: "За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов".
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Детали: В российском отрапортовали якобы о сбитии по 12 дронов над Брянской и Ростовской областями.
О двух – над оккупированным Крымом. И по одному – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.