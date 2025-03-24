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Силы обороны уничтожили 4 вертолета в тылу врага – ССО

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 марта 2025, 06:50
Силы обороны уничтожили 4 вертолета в тылу врага – ССО
HIMARS. иллюстративное фото Getty Images

Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вертолета Ка-52 и два вертолета Ми-8 противника в Белгородской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО, "Украинская правда"

Детали: В результате спецоперации, которая состоялась на днях, вертолеты были уничтожены ракетными ударами (как указано на видео – с помощью реактивной установки Himars) в тыл врага, где противник создал площадку для подскока авиации – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.

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Дословно спецназовцы: "Враг снова думал, что в глубоком тылу является недосягаемым. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недосягаемого. Работаем дальше!".

Справка: Ка-52 – ударный вертолет, который враг использует для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска противника используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.

ССОвойна
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