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На Покровском направлении ВСУ отбили более 60 атак превосходящих сил россиян – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 24 марта 2025, 08:16
На Покровском направлении ВСУ отбили более 60 атак превосходящих сил россиян – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 140 боевых столкновений, российские оккупанты идут в атаку превосходящими силами, только на Покровском направлении было отражено 60 штурмов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери".

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Детали: На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Ямполовка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины.

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На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, а также в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Веселое и в районе Скудного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили три попытки врага продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 14 КАБ, совершил 292 обстрела, из которых пять - из РСЗО. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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