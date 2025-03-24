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С авиацией и дронами: Лукашенко начал проверку боеготовности своей армии

Александр ШумилинПонедельник, 24 марта 2025, 17:59
С авиацией и дронами: Лукашенко начал проверку боеготовности своей армии
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился начать проверку боевой готовности вооруженных сил страны, которая будет включать стрельбы и задействование ударных беспилотников и авиации.

Источник: сообщение Министерства обороны Беларуси

Дословно: "Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в частности осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов Вооруженных Сил.

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В дальнейшем подразделениям, привлекаемым к проверке, предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения".

Детали: В сообщении указывается, что для "создания обстановки приближенной к боевой" спланировано задействование "как ударных, так и разведывательных БЛА, а также авиации".

Белорусов предупредили, что во время проверки будет происходить передвижение военной техники.

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Предыстория:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 января, что Беларусь получит от РФ ракетную систему "Орешник" "со дня на день".

Беларусьармия
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