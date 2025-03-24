Сибига после удара по Сумах: дипломатия с РФ невозможна без военного и санкционного давления

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что любая дипломатия с Россией должна основываться на военной силе, санкциях и давлении. Так он отреагировал на российский авиаудар по Сумах, во время которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х

Детали: Москва, заявил Сибига, говорит о мире, а сама наносит жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам в крупных украинских городах.

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"Несколько часов назад в результате очередной ужасной российской бомбардировки центра города Сумы были ранены десятки мирных жителей, в том числе много детей. Вместо того чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и прекратить войну против гражданского населения", – подчеркнул глава МИД.

Любая дипломатия с Москвой, добавил он, должна быть подкреплена военной силой, санкциями и давлением.

Напомним:

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