Сибига после удара по Сумах: дипломатия с РФ невозможна без военного и санкционного давления
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что любая дипломатия с Россией должна основываться на военной силе, санкциях и давлении. Так он отреагировал на российский авиаудар по Сумах, во время которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х
Детали: Москва, заявил Сибига, говорит о мире, а сама наносит жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам в крупных украинских городах.
"Несколько часов назад в результате очередной ужасной российской бомбардировки центра города Сумы были ранены десятки мирных жителей, в том числе много детей. Вместо того чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и прекратить войну против гражданского населения", – подчеркнул глава МИД.
Любая дипломатия с Москвой, добавил он, должна быть подкреплена военной силой, санкциями и давлением.
Напомним:
- Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы. Были повреждены несколько многоэтажек и школа. По предварительным данным, пострадали 65 человек.
- 24 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций. В Кремле рассказали, что в центре обсуждений – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
- По данным СМИ, после завершения переговоров американцев с россиянами, американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров.
- Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.