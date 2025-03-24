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Сибига после удара по Сумах: дипломатия с РФ невозможна без военного и санкционного давления

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 24 марта 2025, 18:25
Сибига после удара по Сумах: дипломатия с РФ невозможна без военного и санкционного давления
АНДРЕЙ СИБИГА, ФОТО ВЛАДИМИРА ОЛЕЙНИКА, "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА"

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что любая дипломатия с Россией должна основываться на военной силе, санкциях и давлении. Так он отреагировал на российский авиаудар по Сумах, во время которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х

Детали: Москва, заявил Сибига, говорит о мире, а сама наносит жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам в крупных украинских городах.

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"Несколько часов назад в результате очередной ужасной российской бомбардировки центра города Сумы были ранены десятки мирных жителей, в том числе много детей. Вместо того чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и прекратить войну против гражданского населения", – подчеркнул глава МИД.

Любая дипломатия с Москвой, добавил он, должна быть подкреплена военной силой, санкциями и давлением.

Напомним:

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  • Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы. Были повреждены несколько многоэтажек и школа. По предварительным данным, пострадали 65 человек.
  • 24 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций. В Кремле рассказали, что в центре обсуждений – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
  • По данным СМИ, после завершения переговоров американцев с россиянами, американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров.
  • Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

Сибига АндрейСумыроссийско-украинская война
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