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Российские беспилотники атаковали Сумскую область: пострадали два человека

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 марта 2025, 18:44
Российские беспилотники атаковали Сумскую область: пострадали два человека
Фото - Getty Images

Российская армия 24 марта около 13:00 атаковала поселок Шалыгино Шосткинского района Сумской области, пострадали два человека.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 24 марта 2025 года около 13:00 оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на одну из улиц в поселке Шалыгино Шосткинского района".

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Детали: В результате атаки получили ранения 27-летний мужчина и его 46-летняя мать, их госпитализировали.

Предистория:

Российские оккупационные войска днём 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы: повреждены несколько многоэтажек и школа, по предварительным данным, пострадали 88 человек.

Сумская областьвойна
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