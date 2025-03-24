На Днепропетровщине от российских атак пострадали два человека
Понедельник, 24 марта 2025, 19:02
Российские войска атаковали беспилотниками и артиллерией Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области: в результате этого пострадали два человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: Российская армия дважды целилась по Межевской громаде, что на Синельниковщине, дронами-камикадзе.
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Из-за утреннего удара повреждены два частных дома. Один из них и еще несколько легковушек загорелись.
Днем в результате атаки пострадал 36-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Дословно: "Никопольщину агрессор терроризировал БпЛА и артиллерией. Пострадали сам Никополь и Марганецкая община. Пострадал 40-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести".