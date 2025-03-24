На Днепропетровщине от российских атак пострадали два человека

Российские войска атаковали беспилотниками и артиллерией Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области: в результате этого пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Российская армия дважды целилась по Межевской громаде, что на Синельниковщине, дронами-камикадзе.

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Из-за утреннего удара повреждены два частных дома. Один из них и еще несколько легковушек загорелись.

Днем в результате атаки пострадал 36-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Дословно: "Никопольщину агрессор терроризировал БпЛА и артиллерией. Пострадали сам Никополь и Марганецкая община. Пострадал 40-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести".