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В партии Мерца считают, что политика Трампа ставит под угрозу безопасность Германии

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 24 марта 2025, 19:01
В партии Мерца считают, что политика Трампа ставит под угрозу безопасность Германии
Иллюстративное фото: Getty Images

Эксперт по внешней политике немецкой консервативной партии ХДС Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер заявил, что США ведут переговоры с Россией без должной подготовки, что создает риски для безопасности Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кизеветтера в Х

Детали: По словам Кизеветтера, действия администрации Трампа на сегодня "поставили под угрозу нашу безопасность".

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"США Дональда Трампа изменили сторону, распространяют российские нарративы, у них все сформулировано Россией и они идут на "переговоры" очень плохо подготовленными. Нереалистичное фейковое перемирие выгодно только России", – убежден политик, который является ведущим деятелем партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии.

Он добавил, что Россия не заинтересована в мире, но будет продолжать строить свои планы по расширению своей войны на Молдову и страны Балтии.

Напомним:

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ГерманияТрамп
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