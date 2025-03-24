В партии Мерца считают, что политика Трампа ставит под угрозу безопасность Германии
Эксперт по внешней политике немецкой консервативной партии ХДС Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер заявил, что США ведут переговоры с Россией без должной подготовки, что создает риски для безопасности Германии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кизеветтера в Х
Детали: По словам Кизеветтера, действия администрации Трампа на сегодня "поставили под угрозу нашу безопасность".
"США Дональда Трампа изменили сторону, распространяют российские нарративы, у них все сформулировано Россией и они идут на "переговоры" очень плохо подготовленными. Нереалистичное фейковое перемирие выгодно только России", – убежден политик, который является ведущим деятелем партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии.
Он добавил, что Россия не заинтересована в мире, но будет продолжать строить свои планы по расширению своей войны на Молдову и страны Балтии.
Напомним:
- В последнее время среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа.
- Также сообщалось, что среди немцев резко упал интерес к автомобилям Tesla Илона Маска, который является близким соратником Трампа.