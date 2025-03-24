В Британии говорят, что информируют США о ходе переговоров "коалиции решительных"

Правительство Великобритании заявило, что информирует США о встречах по военному планированию, которые проводят участники "коалиции решительных" для урегулирования российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Отвечая на вопрос, есть ли конкретный момент, когда планы "коалиции решительных" будут представлены Дональду Трампу, официальный представитель британского премьера сказал: "Эти разговоры происходят все время между США, Великобританией и другими союзниками.

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Он добавил, что "это происходит одновременно с переговорами под руководством США в Эр-Рияде".

"Очевидно, мы будем тщательно информировать США о развитии событий по "коалиции решительных", так же как и они, очевидно, тщательно информируют нас о состоянии переговоров в Эр-Рияде", – прокомментировал спикер.

Напомним:

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