В Британии говорят, что информируют США о ходе переговоров "коалиции решительных"
Правительство Великобритании заявило, что информирует США о встречах по военному планированию, которые проводят участники "коалиции решительных" для урегулирования российско-украинской войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: Отвечая на вопрос, есть ли конкретный момент, когда планы "коалиции решительных" будут представлены Дональду Трампу, официальный представитель британского премьера сказал: "Эти разговоры происходят все время между США, Великобританией и другими союзниками.
Он добавил, что "это происходит одновременно с переговорами под руководством США в Эр-Рияде".
"Очевидно, мы будем тщательно информировать США о развитии событий по "коалиции решительных", так же как и они, очевидно, тщательно информируют нас о состоянии переговоров в Эр-Рияде", – прокомментировал спикер.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер провел незапланированный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом вечером 23 марта.
- Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.
- С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.
- По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.