Трамп: США на переговорах поднимают вопрос "линии разграничения" и собственность АЭС в Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на переговорах США относительно нынешней войны России против Украины поднимаются вопросы собственности украинских АЭС и территорий.

Источник: Трамп заявил журналистам во время заседания своего кабинета 24 марта, передает "Европейская правда"

Детали: У Трампа спросили о том, поднимают ли США в переговорах с Россией требование вернуть незаконно депортированных с оккупированных территорий Украины детей, на что он ответил, что "это одна из вещей, о которых мы говорим", но "никаких решений пока не было принято".

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"Мы сейчас говорим о территориях. Мы говорим о линии разграничения, мы говорим об энергетике, праве собственности на электростанции", – добавил после этого президент США.

По словам Трампа, "некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией, а затем работать в этом направлении, потому что у нас есть опыт, чтобы отремонтировать ее и т.д. и т.п.".

Он не уточнил, о какой именно АЭС идет речь, лишь отметив, что обсуждение касается "права собственности на крупную атомную электростанцию".

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В США на прошлой неделе заявили, что во время разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта поднимался вопрос украинских атомных электростанций и их возможного управления со стороны США.

Сам Зеленский, однако, отрицал, что вопрос собственности АЭС был предметом переговоров с президентом США.