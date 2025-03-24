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Опрос: поддержка ультраправых в Германии достигла исторического максимума

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 24 марта 2025, 20:47
Опрос: поддержка ультраправых в Германии достигла исторического максимума
Результаты опроса INSA

По результатам опроса INSA, проведенного для Bild, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" достигла рекордного уровня поддержки среди избирателей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Опрос, который провели онлайн среди 2004 респондентов в течение 21-24 марта, показал, что консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом все еще лидирует с 27% поддержки населения. Но его уровень популярности упал на 2 процентных пункта по сравнению с опросом 17 марта.

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В то же время, пророссийская "Альтернатива для Германии" – на втором месте с рекордно высокой поддержкой 23,5% (рост на полтора процентных пункта по сравнению с прошлой неделей).

Согласно опросу Insa, на третьем месте находится Социал-демократическая партия Германии (14,5%), которая сейчас ведет переговоры с ХДС/ХСС о формировании коалиции. На четвертом и пятом местах – "Зеленые" (12%) и "Левые" (10,5%).

Напомним: 

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  • По итогам выборов 23 февраля ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов избирателей, а "Альтернатива для Германии" – 20,8%.
  • Также опросы свидетельствуют, что даже после выборов в Бундестаг, где победил ХДС/ХСС, большинство немцев не относятся благосклонно к возможному канцлерству Фридриха Мерца.

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Германия
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