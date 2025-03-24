Трамп назвал визит делегации США в Гренландию "дружелюбием"

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что "многие люди" в Гренландии якобы приглашают чиновников США приехать к ним на фоне разочарования Данией.

Источник: Трамп заявил на заседании своего кабинета 24 марта, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп утверждает, что запланированный визит американской делегации во главе со второй леди Ушей Вэнс – это "дружелюбие, а не провокация".

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"Мы имеем дело со многими людьми из Гренландии, которые хотели бы, чтобы что-то произошло, чтобы они были должным образом защищены и о них должным образом заботились. Они зовут нас, мы не зовем их. И нас пригласили туда", – заявил он.

Президент США добавил, что о гренландцах "не заботились", а Гренландия – "это то, что, возможно, есть в нашем будущем".

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.

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Сам Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

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