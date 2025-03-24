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Зеленский подтвердил дополнительную встречу с США после переговоров американцев с РФ

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 марта 2025, 21:36
Зеленский подтвердил дополнительную встречу с США после переговоров американцев с РФ
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США после того, как американские представители весь день понедельника в Эр-Рияде вели переговоры с российской стороной, подтвердил президент Владимир Зеленский.

Источник: об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский сказал, что недавно говорил с министром обороны Рустемом Умеровым, который находится в Саудовской Аравии для переговоров с американской стороной.

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По словам президента, после встречи в воскресенье украинская делегация проведет с американской делегацией дополнительную встречу.

"Вчера состоялась встреча с американской командой. Сегодня представители Соединенных Штатов говорили с командой войны – с представителями России. После того – снова встреча украинской и американской команд. Ожидаю также и нового доклада", – сообщил глава государства.

Он добавил, что нужно движение "к реальному миру, к гарантированной безопасности".

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"Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром. И чтобы дожать Россию к миру, нужны сильные вещи, сильные шаги", – заявил Зеленский.

Весь день 24 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций. В Кремле рассказали, что в центре обсуждений – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Также СМИ сообщали, что после завершения переговоров американцев с россиянами, американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров.

ЗеленскийСШАпереговоры
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