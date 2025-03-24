Генштаб: На фронте произошло 138 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении

С начала суток 24 марта на фронте произошло 138 боевых столкновений, из них 38 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли 76 авиационных ударов, применив 104 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 794 дроны-камикадзе и осуществили 4749 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении сегодня враг трижды атаковал в сторону Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил шесть штурмов позиций наших защитников в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи Колодязов, Ямполовки и в направлениях Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного, Дроновки.

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Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Дилиевки.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки, Дачного, Крымского.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Покровска, Котляровки, Богдановки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенного пункта Константинополь и в сторону Разлива, Веселого.

На Гуляйпольском направлении враг трижды получил отпор, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Новополь и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться в направлении Лобкового. Авиационному удару подверглись населенные пункты Белогорье, Малая Токмачка, Каменское.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 18 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 17 управляемых бомб, и осуществил 262 артиллерийских обстрела, два из которых – из реактивных систем залпового огня.