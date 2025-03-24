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В Конгрессе США требуют расследования относительно попадания журналиста в чат администрации Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 марта 2025, 23:29
В Конгрессе США требуют расследования относительно попадания журналиста в чат администрации Трампа
Фото - Getty Images

Члены Конгресса и сотрудники национальной безопасности выразили возмущение и удивление материалом The Atlantic, из которого следовало, что американские удары по Йемену координировались в чате мессенджера Signal.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Помощник одного из конгрессменов-демократов, описывая отношение в Конгрессе к инциденту на условиях анонимности, назвал его "кошмаром для оперативной безопасности".

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Собеседники Politico в Пентагоне заявили, что ситуация с чатом в Signal является "просто невероятной" и "в это невозможно поверить".

"Либо у Минобороны сейчас проблемы с кибербезопасностью, либо (глава Пентагона. – Ред.) Гегсет просто не занимается этим", – сказал один из источников издания.

Публично инцидент осудили конгрессмены не только Демократической, но и Республиканской партии.

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"Ничего из этого не должно было быть отправлено через незащищенные системы. Россия и Китай, несомненно, следят за его незасекреченным телефоном", – сказал республиканец Дон Бейкон, имея в виду советника президента США по нацбезопасности Майкла Волца.

Республиканский сенатор Джон Корнин назвал инцидент "лажей" и призвал к его межведомственному расследованию.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Сам Трамп в понедельник заявил, что ему "ничего не известно" о материале The Atlantic и инциденте с Signal.

СШАТрамп
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