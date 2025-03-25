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Руководители разведки США говорят, что не передавали секретные материалы в скандальном чате Signal

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 25 марта 2025, 21:37
Руководители разведки США говорят, что не передавали секретные материалы в скандальном чате Signal
Фото - Getty Images

Руководители разведывательных ведомств администрации США заявили, что не передавали никаких секретных материалов в чате Signal, о существовании которого стало известно накануне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Директор Национальной разведки США Тульси Габбард и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф преуменьшили значение инцидента с Signal во время слушаний в комитете по разведке Сената.

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В своих показаниях Рэтклифф признал, что был в чате, но сказал, что это было "законно", поскольку приложение Signal было загружено на его рабочем компьютере в ЦРУ и было разрешено для рабочей коммуникации.

Он при этом не ответил на вопрос, было ли, по его мнению, уместно делиться детальными военными планами через Signal.

"Я могу засвидетельствовать тот факт, что в этом групповом чате никогда не было засекреченных или разведывательных данных", – заявила в свою очередь Габбард.

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Директор Нацразведки отметила, что вопрос о Signal "находится на стадии рассмотрения", уклонившись от уточнения, пользовалась ли она в чате своим личным телефоном или правительственным.

Оба чиновника также пообещали сотрудничать с расследованием, которое должно установить, использовали ли они Signal или другую платформу обмена сообщениями для обсуждения секретной информации.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Представители Белого дома защищали чат, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".

Президент США Дональд Трамп на следующий день после инцидента поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, чей контакт случайно добавил журналиста в частный чат, и преуменьшил значение утечки.

разведкаСША
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