Лубинец: Незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК стали вирусным трендом

Нарушения прав человека со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной помощи приобрели массовый характер.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: Омбудсмен отреагировал на предложение от народного депутата Алексея Гончаренко о вызове его в парламент с целью обсудить проблемы нарушения прав граждан Украины во время мобилизационных мероприятий.

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Хотя решение о личном отчете Лубинца в стенах ВРУ не набрало достаточного количества голосов, сам уполномоченный выразил полную готовность "в любой момент лично прибыть и представить детальный анализ этой ситуации и предложить механизмы решения этой проблемы в правовом поле".

Прямая речь: "По результатам многочисленных обращений граждан в Офис омбудсмена, могу четко констатировать: нарушение прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства.

Опасные тенденции и случаи злоупотреблений.

Мы фиксируем не просто отдельные нарушения, а откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями. Среди наиболее вопиющих случаев:

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Физическое насилие и отдельные случаи избиения граждан. Имеются ситуации, когда группы людей силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу.

Сбивание людей на дорогах. Поступают сообщения о случаях, когда работники ТЦК и СП умышленно провоцируют ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов.

Нарушение права на защиту и правовые гарантии.

Мы фиксируем нарушения законодательства со стороны работников ТЦК и СП как:

Лишение права на правовую защиту. Работники ТЦК и СП не допускают адвокатов к задержанным лицам, препятствуя им воспользоваться своими законными правами.

Сокрытие информации о задержанных гражданах. Родственники и правозащитники не могут получить информацию о месте пребывания задержанных, что является прямым нарушением прав человека.

Недопуск представителей уполномоченного ВРУ по правам человека. Из-за недопуска они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных, что препятствует эффективной защите граждан.

Принудительное подписание документов. Есть многочисленные свидетельства, что людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий.

Задержание без надлежащих оснований. Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, которые имеют законные основания для отсрочки или вообще не подлежат мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, граждане, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и т.д.).

Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса".