Эстония лишила граждан РФ и Беларуси избирательных прав на местном уровне

Парламент Эстонии (Рийгикогу) 26 марта принял поправки в Конституцию, лишающие граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Рийгикогу поддержал предложение Конституционного комитета о безотлагательном внесении изменений в Конституцию. За безотлагательное внесение изменений в Конституцию проголосовали 92 члена Рийгикогу, против – семеро.

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Решение о способе внесения изменений в Конституцию требовало большинства в четыре пятых голосов членов Рийгикогу, участвовавших в заседании, что означало, что для принятия решения необходимо было, чтобы за него проголосовало как минимум в четыре раза больше участников заседания, чем против.

В финальном голосовании законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, инициированный 61 депутатом, был принят как закон 93 голосами при семи "против". Для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию необходимо было большинство в две трети голосов членов Рийгикогу, то есть не менее 68 голосов.

Изначально законопроект предусматривал, что в выборах в местные советы могут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане стран Европейского Союза и НАТО.

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По решению пленарного заседания, сегодня в закон была добавлена поправка, поданная 55 депутатами, согласно которой право голоса на выборах в местные советы для граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а начиная со следующих выборов – и для лиц без гражданства, будет признано недействительным.

Согласно поправке, лица без гражданства все же смогут проголосовать на нынешних местных выборах.

По мнению авторов поправки, это оставит достаточно времени для лиц без гражданства, чтобы подать заявление на получение эстонского гражданства, если они этого желают, и принять участие в следующих местных выборах как граждане Эстонии. Кроме того, поправка изымает из проекта избирательные права граждан стран-членов НАТО.

Таким образом, граждане Эстонии и ЕС, а также лица без гражданства могут участвовать в выборах этого года, но начиная со следующих местных выборов, участие в них смогут принимать только граждане Эстонии и ЕС.

Согласно действующему законодательству, кроме граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах могут участвовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, которым на день выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится на территории соответствующей сельской волости или города.

Следующие выборы в местные советы состоятся в Эстонии 19 октября.

Напомним: