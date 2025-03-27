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В Молдове задержали лидера партии, входящей в блок пророссийского олигарха Шора

Мария Емец, Степан ГафткоЧетверг, 27 марта 2025, 14:54
В Молдове задержали лидера партии, входящей в блок пророссийского олигарха Шора
Фото с Facebook телеканала Primul în Moldova

В Кишиневе в аэропорту задержали лидера партии "Шанс", входящей в политический блок олигарха Илана Шора, который сбежал за границу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Newsmaker

Детали: Лидеру партии "Шанс" Алексию Лунгу не позволили покинуть Молдову и вручили повестку в Национальный центр борьбы с коррупцией.

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Ведомство сообщило, что Лунгу объявили подозреваемым по делу о незаконном финансировании партии.

Сам политик назвал свое задержание "очередным произволом".

"Я не являюсь фигурантом уголовного дела, и нет никакого решения судьи или прокурора. Это – очередной произвол действующей власти", – заявил он.

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Партия "Шанс" фактически стала преемницей партии "Шор", которая была признана неконституционной, сохранив ее цвета и стиль. Сейчас партия входит в блок "Победа", который Шор объявил в Москве.

Напомним:

МолдоваРосcия
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