В Молдове задержали лидера партии, входящей в блок пророссийского олигарха Шора
В Кишиневе в аэропорту задержали лидера партии "Шанс", входящей в политический блок олигарха Илана Шора, который сбежал за границу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Newsmaker
Детали: Лидеру партии "Шанс" Алексию Лунгу не позволили покинуть Молдову и вручили повестку в Национальный центр борьбы с коррупцией.
Ведомство сообщило, что Лунгу объявили подозреваемым по делу о незаконном финансировании партии.
Сам политик назвал свое задержание "очередным произволом".
"Я не являюсь фигурантом уголовного дела, и нет никакого решения судьи или прокурора. Это – очередной произвол действующей власти", – заявил он.
Партия "Шанс" фактически стала преемницей партии "Шор", которая была признана неконституционной, сохранив ее цвета и стиль. Сейчас партия входит в блок "Победа", который Шор объявил в Москве.
Напомним:
- Задержание Лунгу произошло на второй день после того, как в аэропорту Кишинева задержали лидера автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул, которая избралась на эту должность от политсилы Шора. Задержание связано с тем, что ее право выезда за границу ограничено из-за уголовного производства. Сейчас она находится в изоляторе НЦБК.
- Через своих адвокатов Гуцул направила обращение к Путину с просьбой защитить ее и Гагаузию.