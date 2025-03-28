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Около 40 млн евро выделит Дания на инновационный фонд для поддержки Украины

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 28 марта 2025, 14:56
Около 40 млн евро выделит Дания на инновационный фонд для поддержки Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Правительство Дании предоставит 300 миллионов датских крон (около 40 млн евро) на инновационный фонд, который будет поддерживать потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Дании

Детали: Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен накануне провел консультации с Комитетом по вопросам внешней политики, который поддержал выделение 300 млн датских крон в инновационный фонд для поддержки Украины.

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Инновационный фонд будет сосредоточен, среди прочего, на технологических сферах, связанных с электронной войной и беспилотниками, где технологии быстро развиваются и где новые технологические решения имеют значительное влияние на поле боя.

"Нет сомнений, что у Украины есть большая потребность противостоять массированному давлению, которое она испытывает на фронте со стороны российских войск. Разработка новых технологических решений на поле боя – это один из способов, с помощью которого украинцы могут уравновесить российское преимущество, и средства инновационного пула помогут это сделать. Важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу", – сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Учитывая значительное материальное и человеческое преимущество России с начала войны, украинцы были вынуждены разрабатывать новые технологии, но также зависели от иностранных знаний, капитала и сотрудничества.

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Дания сыграла важную роль как один из крупнейших доноров военной поддержки Украины, и благодаря датской модели удалось укрепить собственный производственный потенциал Украины.

"Было очень вдохновляюще видеть, как Украине удалось за очень короткое время наладить впечатляющее производство вооружений. Я сам посещал производителей оружия в Украине, и я думаю, что мы можем многому научиться из той эффективности, которую украинцы достигли за три года войны", – сказал министр обороны.

"Сейчас мы продвигаем сотрудничество с инновационным пулом на шаг дальше, и я с нетерпением жду того, как мы сможем по-новому укрепить борьбу Украины за свободу, где этот процесс происходит в большей степени в Дании и в сотрудничестве с Вооруженными силами", – добавил Поульсен.

Напомним:

  • В феврале Дания, которая занимается восстановлением Николаевской области, выделила новый пакет поддержки для региона в объеме 26 млн евро.
  • Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из совместного фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

ДанияУкраина
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