РФ атаковала Днепр: пожар в ресторанном комплексе, 4 погибших и 21 пострадавший

Вечером 28 марта российская армия атаковала Днепр беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак, местные телеграм-каналы

Прямая речь: "Взрывы раздаются в Днепре. Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется".

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Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что в больницу доставили четырех раненых.

Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе.

ФОТО ИЗ МЕСТНЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

фото - сергей лысак

Загорелись также многоэтажка и частные дома.

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По состоянию на 23:11 Лысак сообщил, что, предварительно, из-за вражеской атаки на Днепр есть погибший. Еще шесть человек пострадали. Среди них 27-летняя беременная. У нее колото-рубленая рана. Двое раненых в тяжелом состоянии. Это 69-летние мужчина и женщина.

Обновлено в 23:47: Председатель ОГА сообщил, что в Днепре – 4 погибших. Количество людей, которые пострадали, увеличивается. На данный момент их 15. Из них трое – в тяжелом состоянии.

Также известно, что враг направил на город более двух десятков беспилотников. Большинство из них сбили.

Обновлено в 0.21: Председатель ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 19.

По его словам, из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Возникли пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО.

Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать.

Обновлено в 6.51: В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки погибли 4 человека, еще 21 - ранены.

Массированный удар вызвал масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.

Повреждены две единицы пожарно-спасательной техники. Возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.