Суд приостановил попытку Трампа ликвидировать "Голос Америки"

Федеральный судья приостановил попытки администрации Дональда Трампа, направленные на ликвидацию "Голоса Америки".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Судья Джей Пол Эткен из Окружного суда США на Манхэттене вынес решение во время слушаний по иску, поданному журналистами "Голоса Америки" и их профсоюзами.

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В иске утверждается, что действия администрации, в частности, отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушают права журналистов, предусмотренные первой поправкой к Конституции. Срок действия временного запрета суда – 21 день.

Отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем, также находится на рассмотрении суда.

"Это решительная победа свободы прессы и первой поправки, а также резкий упрек администрации, которая продемонстрировала полное пренебрежение к принципам, определяющим нашу демократию", – говорится в заявлении адвоката журналистов, подавших иск.

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Основанный в 1942 году, "Голос Америки" считается ключевым компонентом американской "мягкой силы", направленной на продвижение демократии за рубежом.

С момента возвращения в должность, Трамп перешел немало границ в своих многочисленных попытках подорвать американские СМИ. Белый дом запретил журналистам Associated Press посещать определенные мероприятия и начал отбирать СМИ, которые могут участвовать в пресс-пуле, освещающем президентские мероприятия. Трамп и его союзники также подали в суд на несколько новостных агентств.

Ранее на этой неделе федеральный судья в Вашингтоне временно заблокировал аналогичную попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – еще одного финансируемого правительством вещателя.