Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Суд приостановил попытку Трампа ликвидировать "Голос Америки"

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 28 марта 2025, 22:06
Суд приостановил попытку Трампа ликвидировать Голос Америки
штабквартира "Голоса Америки" в Вашингтоне, фото: Kyodo News via Getty Images

Федеральный судья приостановил попытки администрации Дональда Трампа, направленные на ликвидацию "Голоса Америки".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Судья Джей Пол Эткен из Окружного суда США на Манхэттене вынес решение во время слушаний по иску, поданному журналистами "Голоса Америки" и их профсоюзами.

Реклама:

В иске утверждается, что действия администрации, в частности, отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушают права журналистов, предусмотренные первой поправкой к Конституции. Срок действия временного запрета суда – 21 день.

Отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем, также находится на рассмотрении суда.

"Это решительная победа свободы прессы и первой поправки, а также резкий упрек администрации, которая продемонстрировала полное пренебрежение к принципам, определяющим нашу демократию", – говорится в заявлении адвоката журналистов, подавших иск.

РЕКЛАМА:

Основанный в 1942 году, "Голос Америки" считается ключевым компонентом американской "мягкой силы", направленной на продвижение демократии за рубежом.

С момента возвращения в должность, Трамп перешел немало границ в своих многочисленных попытках подорвать американские СМИ. Белый дом запретил журналистам Associated Press посещать определенные мероприятия и начал отбирать СМИ, которые могут участвовать в пресс-пуле, освещающем президентские мероприятия. Трамп и его союзники также подали в суд на несколько новостных агентств.

Ранее на этой неделе федеральный судья в Вашингтоне временно заблокировал аналогичную попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – еще одного финансируемого правительством вещателя.

судСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
МИД Франции: Военная конфронтация из-за ядерной программы Ирана "почти неизбежна"
Трамп вводит "взаимные пошлины" против всех стран мира
обновляетсяРоссияне в третий раз за сутки ударили беспилотниками по Харькову, возникли пожары
Третьего апреля Трамп вводит 25% пошлин на все иностранные авто
Разведка: Россия активизировала информационную операцию против Украины
Bloomberg: ЕС готовит меры, чтобы поддержать экономику после тарифов Трампа
Все новости...
суд
ВСП согласился на арест двух судей, подозреваемых в содействии выезду мужчин за границу.
Суд приказал топ-чиновникам Трампа сохранить сообщения в злосчастном чате в Signal
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Последние новости
03:42
Представители Путина и Трампа – Дмитриев и Виткофф встретились в США
03:15
Израиль нанес удары ракетами по авиабазе и аэродрому в Сирии
02:32
МИД Франции: Военная конфронтация из-за ядерной программы Ирана "почти неизбежна"
02:12
Bloomberg: В США предостерегли другие страны от ответа на новые пошлины Трампа
01:31
Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала "мусором" сообщение газеты Politico о Маске
01:03
Президент Евросовета считает, что тарифы Трампа – "большая экономическая ошибка"
00:49
С оккупированных территорий и РФ в Украину вернули еще 11 детей – Лубинец
00:30
Оккупанты обстреляли Харьковщину: ранен мирный житель, повреждены жилые дома
00:00
Новости экономики 2 апреля: изменения в бронировании работников, рост украинского экспорта
23:57
191 боестолкновение произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: