Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, с начала суток – 72 штурма

На фронте с начала суток состоялось 157 боевых столкновений, из них 72 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 28 марта

Дословно: "С начала суток произошло 157 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 73 авиационных ударов, применив пять ракет и 133 управляемых авиационных бомбы, 1028 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4500 артиллерийских обстрелов".

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Детали: На Харьковском направлении четыре штурмовые действия противника состоялись в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении противник три раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызово и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении российская армия 16 раз атаковала, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины.

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На Северском направлении Силы обороны остановили одну атаку вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы, Предтечино.

Враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Щербиновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 72 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.

На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовые действия в районе Привольного. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений, противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки.

На Приднепровском направлении состоялось два боестолкновения с противником. Противник нанес авиаудар по району Казацкого.

Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение этих суток враг совершил 288 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня, нанес 22 авиационных удара, сбросив 35 управляемых бомб.

Что предшествовало:

Аналитический проект "DeepState" отметил, что в течение последних трех дней с 25 марта количество штурмовых действий российских оккупантов превышает 200 раз в сутки, что по интенсивности соответствует ситуации второй половины января.