МВФ в ближайшее время предоставит Украине новый транш на $400 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда 28 марта завершил седьмой пересмотр программы в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF), в рамках которой Украина получит новый транш в размере около $400 млн.

Источник: пресс-служба Кабмина

Детали: В МВФ отметили прогресс Украины в выполнении условий программы EFF по состоянию на конец декабря 2024 года. Сообщается, что украинская экономика остается устойчивой, а показатели выполнения программы EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны.

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"Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря, предварительные меры для этого пересмотра, а также большинство структурных маяков. Сроки выполнения некоторых условий были скорректированы с учетом возможностей", - говорится в сообщении.

С учетом нового транша, общая сумма выплат по программе EFF составит более $10,1 млрд.

В Государственный бюджет Украины уже поступило семь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $9,8 млрд из запланированных $15,5 млрд на период 2023-2027 годов.