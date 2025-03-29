В Минобороны появилось управление космической политики

Минобороны Украины создало управление космической политики, которое должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко во время форума Space For Ukraine, передает Суспільне

Прямая речь: "Мы имеем закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск".

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Детали: По словам Черногоренко, оборонное ведомство планирует стать основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

"Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии, знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами (Минобороны – ред.) взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик", – пояснила чиновница.

Она добавила, что к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

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В январе 2021 года Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Она предусматривала создание до двух тысяч новых рабочих мест в космической отрасли и рост научно-технического персонала в этой сфере.