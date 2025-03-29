Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В Минобороны появилось управление космической политики

Катерина ТищенкоСуббота, 29 марта 2025, 19:07
В Минобороны появилось управление космической политики
Катерина Черногоренко, фото из ее Facebook

Минобороны Украины создало управление космической политики, которое должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко во время форума Space For Ukraine, передает Суспільне

Прямая речь: "Мы имеем закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск".

Реклама:

Детали: По словам Черногоренко, оборонное ведомство планирует стать основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

"Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии, знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами (Минобороны – ред.) взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик", – пояснила чиновница.

Она добавила, что к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

РЕКЛАМА:

В январе 2021 года Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Она предусматривала создание до двух тысяч новых рабочих мест в космической отрасли и рост научно-технического персонала в этой сфере.

Минобороныкосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
BBC: Самолет F-16 сбила российская ракета
Трамп продлил действие санкций Байдена против России
Бундесвер: Армию Германии надо перевооружить до 2029 года, когда РФ может напасть на НАТО
США хотят взять под контроль транзит газа через Украину - Reuters
Генсек НАТО: РФ может разместить ядерное оружие в космосе
СНБО ввел санкции против Клюева, экс-владельца Gulliver и акционерки IBOX банка
Все новости...
Минобороны
В "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью
Госпогранслужба отрицает срывы в поставках боеприпасов по контрактам на 23 млрд
Экс-министру обороны Польши грозит тюрьма за рассекречивание военных планов
Последние новости
22:49
Больше всего боев в субботу произошло на Курщине – Генштаб
22:41
Популярный аттракцион в Гамбурге закрывали из-за неизвестного, распылившего газ
22:12
Вступление в ЕС: Нидерланды и Украина рассчитывают на открытие всех кластеров в 2025 году
21:52
BBC: Самолет F-16 сбила российская ракета
21:37
11 традиций Пасхи, которые можно ввести в своей семье
21:25
Украина и Нидерланды продолжат сотрудничество по кластеру "Основы" в процессе вступления в ЕС
20:58
Сибига на форуме в Турции: Все понимают необходимость справедливого завершения войны
20:25
Турецкий катер, с которого стреляли в береговую охрану Греции, перевозил мигрантов
20:05
фотоРоссияне ударили УАБом по дому в Купянске: 4 пострадавших, под завалами люди
19:49
Трамп продлил действие санкций Байдена против России
Все новости...
Реклама:
Реклама: