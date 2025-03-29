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Bloomberg: Киев считает, что США открыты к изменениям проекта соглашения о недрах

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 29 марта 2025, 19:29
Bloomberg: Киев считает, что США открыты к изменениям проекта соглашения о недрах
Белый дом, иллюстративное фото Getty Images

По данным Bloomberg, во время видеозвонка украинских чиновников с представителями США в пятницу последние не высказали возражений относительно беспокойства Киева по поводу проекта соглашения о полезных ископаемых, что может свидетельствовать об открытости Вашингтона к обсуждению изменений к проекту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По информации источника Bloomberg, Украина будет просить США внести изменения в новое экономическое соглашение, предложенное администрацией Трампа, в частности пообещать увеличить американские инвестиции.

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Как пишет агентство, украинские чиновники в пятницу провели видеозвонок с американскими коллегами, в частности юристами, чтобы получить разъяснения относительно последнего проекта соглашения.

По словам собеседника Bloomberg, американцы не выразили возражений относительно беспокойств, высказанных Киевом, особенно относительно потенциального конфликта соглашения с целями Украины относительно членства в ЕС.

"Это свидетельствует о том, что Вашингтон может быть открытым к обсуждению изменений, считает собеседник" Bloomberg, говорится в материале.

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Что предшествовало: Ранее "ЕП" сообщала, что администрация Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В варианте текста большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Президент Владимир Зеленский в пятницу настоял, что Украина в рамках подписания соглашения о недрах с США не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.

США
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