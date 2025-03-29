Зеленский: Ожидаем серьезной реакции США и Европы на сотни "Шахедов" каждую ночь

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы, которые подрывают международные усилия по завершению войны.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За минувшую ночь было 172 ударных дрона, более сотни – это "Шахеды". Фактически ежесуточно сейчас такие масштабные удары беспилотников, еще ракетные угрозы, баллистика. Партнерам должно быть понятно, что эти российские удары бьют не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям, по дипломатии, которой мы пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны.

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Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна, и прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру, и только принуждение сработает.

Уже слишком долго на столе предложение Америки о безусловном прекращении огня, без адекватного ответа из России. Это о многом говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление".

Детали: Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают новые санкционные решения в отношении РФ.

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Он также сообщил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте, а также в тех районах, где украинские силы действуют на территории России.

"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость все наши подразделения – все, от Курщины до южных направлений", – сказал президент.