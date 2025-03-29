Зеленский: Ожидаем серьезной реакции США и Европы на сотни "Шахедов" каждую ночь
Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы, которые подрывают международные усилия по завершению войны.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "За минувшую ночь было 172 ударных дрона, более сотни – это "Шахеды". Фактически ежесуточно сейчас такие масштабные удары беспилотников, еще ракетные угрозы, баллистика. Партнерам должно быть понятно, что эти российские удары бьют не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям, по дипломатии, которой мы пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны.
Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна, и прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру, и только принуждение сработает.
Уже слишком долго на столе предложение Америки о безусловном прекращении огня, без адекватного ответа из России. Это о многом говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление".
Детали: Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают новые санкционные решения в отношении РФ.
Он также сообщил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте, а также в тех районах, где украинские силы действуют на территории России.
"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость все наши подразделения – все, от Курщины до южных направлений", – сказал президент.