Россияне атаковали Харьков "Шахедами": 2 погибших и 30 пострадавших, среди них дети
Российские войска нанесли удары БпЛА типа "Шахед" по Харькову, известно о 2 погибшех и 30 пострадавших, среди которых 5 детей.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: В 20:44 Терехов сообщил об ударе "Шахедом" по Харькову. Впоследствии он написал о еще двух взрывах в городе.
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Шевченковскому району Харькова. На эту минуту – двое пострадавших. Службы выехали на места попадания".
Детали: Впоследствии Синегубов сообщил о еще одном ударе в Холодногорском районе, без пострадавших.
В 21:31 глава ОГА сообщил о попадании вражеского БПЛА в частный дом в Шевченковском районе Харькова. Один человек погиб, еще один получил ранения.
В 21:45 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка. Также есть один погибший.
Терехов написал, что, по предварительной информации, попадания вражеских БпЛА произошли по шести адресам.
Среди объектов, получивших повреждения, – торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание.
В 22:04 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 14. Десять человек госпитализированы, среди них – двое детей.
Терехов отметил, что на месте одного из прилетов под завалами находится человек. Продолжается спасательная операция.
Впоследствии он сообщил о 15 пострадавших.
В 22:37 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 19-ти.
Около 23:20 Терехов сообщил, что количество погибших выросло до двух, а пострадавших – до 27. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего человека. Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается.
Синегубов добавил, что среди пострадавших пятеро детей от 5 до 17 лет. Трое – в больницах, двоим детям медики оказали помощь на месте.
Обновлено: До 30 увеличилось количество раненых из-за российских попаданий по Харькову, сообщил "Суспільне Харків" спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"В результате взрывов повреждены 12 высотных многоквартирных жилых домов, 24 частных жилых дома, 13 автомобилей", – добавил Чубенко.