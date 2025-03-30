Россияне атаковали Харьков "Шахедами": 2 погибших и 30 пострадавших, среди них дети

Российские войска нанесли удары БпЛА типа "Шахед" по Харькову, известно о 2 погибшех и 30 пострадавших, среди которых 5 детей.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: В 20:44 Терехов сообщил об ударе "Шахедом" по Харькову. Впоследствии он написал о еще двух взрывах в городе.

Реклама:

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Шевченковскому району Харькова. На эту минуту – двое пострадавших. Службы выехали на места попадания".

Детали: Впоследствии Синегубов сообщил о еще одном ударе в Холодногорском районе, без пострадавших.

В 21:31 глава ОГА сообщил о попадании вражеского БПЛА в частный дом в Шевченковском районе Харькова. Один человек погиб, еще один получил ранения.

РЕКЛАМА:

В 21:45 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка. Также есть один погибший.

Терехов написал, что, по предварительной информации, попадания вражеских БпЛА произошли по шести адресам.

Среди объектов, получивших повреждения, – торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание.

В 22:04 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 14. Десять человек госпитализированы, среди них – двое детей.

Терехов отметил, что на месте одного из прилетов под завалами находится человек. Продолжается спасательная операция.

Впоследствии он сообщил о 15 пострадавших.

В 22:37 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 19-ти.

Около 23:20 Терехов сообщил, что количество погибших выросло до двух, а пострадавших – до 27. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего человека. Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается.

Синегубов добавил, что среди пострадавших пятеро детей от 5 до 17 лет. Трое – в больницах, двоим детям медики оказали помощь на месте.

Обновлено: До 30 увеличилось количество раненых из-за российских попаданий по Харькову, сообщил "Суспільне Харків" спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"В результате взрывов повреждены 12 высотных многоквартирных жилых домов, 24 частных жилых дома, 13 автомобилей", – добавил Чубенко.