На фронте за день почти 200 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 198 боевых столкновений, из них на Покровском направлении – 73, на Курщине – 31.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Оккупанты нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив одну ракету и 135 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и совершили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении украинские войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки, продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций защитников в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.

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На Северском направлении враг совершил три штурма позиций украинских подразделений вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного. Две атаки уже остановлены нашими защитниками, до сих пор продолжается один бой.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки. В настоящее время все атаки отбиты.

На Покровском направлении захватнические подразделения 73 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

Ударам авиации подверглись населенные пункты Алексеево-Дружковка, Александрополь, Сухой Яр, Полтавка, Казацкое, Мирноград, Покровск, Чунишино, Гришино, Новоалександровка и Новопавловка.

Противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении украинские воины обезвредили 193 оккупантов, 174 из них – безвозвратно. Также уничтожено пять автомобилей, три антенны управления БПЛА, мотоцикл, квадроцикл, пушка, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, три терминала спутниковой связи, два генератора, разведывательный беспилотный летательный аппарат Supercam и пункт управления БПЛА. Также повреждены танк, автомобиль, два блиндажа и вражеская реактивная система залпового огня.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. Защитники успешно остановили все вражеские атаки. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Зеленый Гай и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении противник совершил девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары по Гуляйполю, Новополю и Зеленому Полю.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 17 авиационных ударов с применением 22 управляемых бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.