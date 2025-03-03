Зеленский: Менять меня будет непросто, но я меняюсь на НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смена главы государства будет сложным процессом и подчеркнул, что считает своей миссией завершение войны и членство Украины в НАТО.
Источник: Зеленский в интервью британским журналистам в аэропорту Станстеда
Детали: Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский рассказал о возможности своей отставки и будущих выборах в Украине.
Прямая речь: "А что касается того, чтобы уйти с должности – менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию".
Детали: Зеленский также высказался о давлении со стороны международных партнеров, которые, по его словам, могут пытаться влиять на решения Украины. Он раскритиковал такие подходы, отметив, что они противоречат демократическим принципам.
Прямая речь: "Это выглядит так, что люди (не будем называть их должности, скажем так – граждане других стран) рассказывают украинцам, каким у них должен быть президент. Особенно если эти люди занимают официальные должности. Это, если честно, выглядит неконструктивно и недемократично.
Может быть, это выход для всех – и для Путина, и для всех, если я не такой гибкий, как они говорят. Ну, да, я меняюсь на НАТО, честно говорю".
Предыстория:
- Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Соединенным Штатам нужен такой украинский лидер, который сможет взаимодействовать с ними, а также с россиянами для прекращения войны.
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен привести страну к этому".
- Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".
- Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.
- Кремлевский лидер Владимир Путин продолжает заявлять, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.