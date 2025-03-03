Россияне пробуют прорывать границу и перерезать логистику на Сумщине
Враг не впервые пытается подойти к украинской границе на направлении, где Силы обороны ведут операцию в Курской области РФ, пробует зайти и на нашу территорию, чтобы перерезать логистические пути, но эти попытки не носят массовый характер.
Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона
Детали: Офицер отметил, что враг использует большие силы и техники, и личного состава в курской операции, но если говорить о линии границы, то Силы обороны максимально наносят поражение противнику.
Прямая речь: "Сейчас видим, что враг пробует штурмовыми группами зайти на нашу территорию, или же расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины, это по направлению населенного пункта Новенькое, но подразделения и ГПСУ, и других составляющих Сил обороны максимально наносят поражение, чтобы враг не мог там закрепиться, накапливать свои силы на территории Украины.
Наша задача - не допустить его продвижения вглубь Украины и перерезания логистических путей, которыми обеспечиваются Силы обороны Украины во время проведения операции в пределах Курской области.
Это не массовые штурмы. Собственно, когда враг пытается выбить Силы обороны Украины из Курской области, то, в первую очередь, он по флангам давит на наши подразделения в пределах Курской области. И в дальнейшем пытается расширить зону активных боевых действий, пытаясь зайти на территорию Украины. Но на том направлении действуют все составляющие Сил обороны, чтобы не допустить этого. Используется все имеющееся вооружение".
Что предшествовало: Российские войска 25 февраля штурмовали участок границы в Сумской области и зашли на украинскую территорию: Силы обороны выбили врага, который однако продолжил попытки штурма пехотой.
По словам собеседников УП в подразделениях, работающих на Курщине, от села Новенькое россияне хотят двигаться к ключевой дороге, по которой происходит обеспечение украинской группировки в Курской области - Сумы-Юнаковка-Суджа.
Отмечается, что с начала 2025-го года россияне активно работают FPV-дронами по этой дороге, доставая за границу на сторону Украины на 7-10 километров, что является очень существенной глубиной. Теперь же они хотят полностью перерезать дорогу, говорят источники УП.