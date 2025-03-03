Россияне пробуют прорывать границу и перерезать логистику на Сумщине

Враг не впервые пытается подойти к украинской границе на направлении, где Силы обороны ведут операцию в Курской области РФ, пробует зайти и на нашу территорию, чтобы перерезать логистические пути, но эти попытки не носят массовый характер.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Детали: Офицер отметил, что враг использует большие силы и техники, и личного состава в курской операции, но если говорить о линии границы, то Силы обороны максимально наносят поражение противнику.

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Прямая речь: "Сейчас видим, что враг пробует штурмовыми группами зайти на нашу территорию, или же расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины, это по направлению населенного пункта Новенькое, но подразделения и ГПСУ, и других составляющих Сил обороны максимально наносят поражение, чтобы враг не мог там закрепиться, накапливать свои силы на территории Украины.

Наша задача - не допустить его продвижения вглубь Украины и перерезания логистических путей, которыми обеспечиваются Силы обороны Украины во время проведения операции в пределах Курской области.

Это не массовые штурмы. Собственно, когда враг пытается выбить Силы обороны Украины из Курской области, то, в первую очередь, он по флангам давит на наши подразделения в пределах Курской области. И в дальнейшем пытается расширить зону активных боевых действий, пытаясь зайти на территорию Украины. Но на том направлении действуют все составляющие Сил обороны, чтобы не допустить этого. Используется все имеющееся вооружение".

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Что предшествовало: Российские войска 25 февраля штурмовали участок границы в Сумской области и зашли на украинскую территорию: Силы обороны выбили врага, который однако продолжил попытки штурма пехотой.

По словам собеседников УП в подразделениях, работающих на Курщине, от села Новенькое россияне хотят двигаться к ключевой дороге, по которой происходит обеспечение украинской группировки в Курской области - Сумы-Юнаковка-Суджа.

Отмечается, что с начала 2025-го года россияне активно работают FPV-дронами по этой дороге, доставая за границу на сторону Украины на 7-10 километров, что является очень существенной глубиной. Теперь же они хотят полностью перерезать дорогу, говорят источники УП.