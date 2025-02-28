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Силы обороны остановили прорыв россиян на Сумщине, но враг продолжает штурмы

Валентина Романенко, Ольга КириленкоПятница, 28 февраля 2025, 13:56
Силы обороны остановили прорыв россиян на Сумщине, но враг продолжает штурмы
скриншот карты Deep State

Российские войска 25 февраля штурмовали участок границы в Сумской области и зашли на украинскую территорию: Силы обороны выбили врага, который однако продолжает попытки штурма пехотой, боевые действия продолжаются.

Источник: спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "О ситуации в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с Россией.

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25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами до двух механизированных отделений, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ".

Детали: Как объясняет Лиховий, в дальнейшем российские войска продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами. В то же время Силы обороны Украины принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом украинской логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются.

Как свидетельствует карта проекта Deep State, этот район относится к "серой зоне".

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Обновлено: По словам собеседников УП в подразделениях, работающих на Курщине, от села Новенькое россияне хотят двигаться к ключевой дороге, по которой происходит обеспечение украинской группировки в Курской области – Сумы-Юнаковка-Суджа.

Отмечается, что с начала 2025-го года россияне активно работают FPV-дронами по этой дороге, доставая через границу на сторону Украины на 7-10 километров, что является очень существенной глубиной. Теперь же они хотят полностью перерезать дорогу, говорят источники УП.

Что предшествовало: Местное издание "Кордон.Медіа" в пятницу сообщило, что враг зашел на Сумщину и продвинулся примерно на километр в районе села Новенькое.

Сумская областьвойна
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