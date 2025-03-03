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Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский отстранил двух военных

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 марта 2025, 14:58
Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский отстранил двух военных
Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский распорядился отстранить начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части на Днепропетровщине, по чьему полигону 1 марта ударили россияне, в результате чего есть погибшие и раненые военнослужащие.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части".

Детали: Сырский отмечает, что поставил задачу командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВС Украины организовать проверку выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генштаба о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

Также генерал говорит, что определил уточнить состояние выполнения поставленных ранее задач по проведению учебных занятий за пределами учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также - как были проведены инженерные работы по их оборудованию.

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Что предшествовало: Командование Сухопутных войск подтвердило, что 1 марта враг атаковал одну из воинских частей на территории полигона в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении, есть погибшие и раненые.

Вооруженные силыракетный ударСырский
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