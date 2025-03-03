Министры обороны пяти стран НАТО подтвердили поддержку Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус созвал виртуальную конференцию министров обороны пяти европейских стран НАТО, на которой чиновники подтвердили свою неизменную политическую и военную поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на MDR

Детали: Писториус созвал так называемую "Группу пяти", в которую входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Министры и их представители договорились о дальнейшем развитии политики безопасности.

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"Все соглашаются, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Большой пятерки", – сообщило Министерство обороны Германии после встречи.

Видеоконференция состоялась после скандала на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Следующая встреча "Группы пяти" в формате министров обороны запланирована на 12 марта в Париже.

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Пятисторонние встречи проходят после победы Трампа на выборах. Их цель – усилить европейскую безопасность и готовность к обороне.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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