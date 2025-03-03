Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Министры обороны пяти стран НАТО подтвердили поддержку Украины

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 21:42
Министры обороны пяти стран НАТО подтвердили поддержку Украины
Фото - Getty images

Министр обороны Германии Борис Писториус созвал виртуальную конференцию министров обороны пяти европейских стран НАТО, на которой чиновники подтвердили свою неизменную политическую и военную поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на MDR

Детали: Писториус созвал так называемую "Группу пяти", в которую входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Министры и их представители договорились о дальнейшем развитии политики безопасности.

Реклама:

"Все соглашаются, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Большой пятерки", – сообщило Министерство обороны Германии после встречи.

Видеоконференция состоялась после скандала на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Следующая встреча "Группы пяти" в формате министров обороны запланирована на 12 марта в Париже.

РЕКЛАМА:

Пятисторонние встречи проходят после победы Трампа на выборах. Их цель – усилить европейскую безопасность и готовность к обороне.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой

НАТОЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховная Рада обратилась к Трампу: Подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства
Трамп говорит, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины
"Весила до 30 килограмм": журналистку Рощину пытали в российском плену – расследование
фотоПод Киевом произошло масштабное ДТП: трое пострадавших
"Это худшее, что он мог сказать" – Трамп о заявлении Зеленского об окончании войны
4 марта будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса: в какое время
Все новости...
НАТО
Зеленский: Менять меня будет непросто, но я меняюсь на НАТО
Генсек НАТО перед встречей в Лондоне назвал три ключевых момента
Генсек НАТО считает, что Зеленскому следует наладить отношения с Трампом
Последние новости
00:14
Обновлено от 23:01РФ атаковала Одессу беспилотниками: не работают котельные, есть пострадавшие
00:12
WSJ: Администрация Трампа заморозила финансирование поставок нового оружия для Украины
00:12
Зеленский назначил Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации
23:59
Россияне 19 раз пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:34
Соратник Трампа сообщил о новой договоренности с Украиной по соглашению о недрах
23:32
Зеленский назвал основной сценарий устойчивости: Обеспечить условия для правильной дипломатии
23:20
Верховная Рада обратилась к Трампу: Подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства
23:02
Победа Андерссон и золотой дубль Риибера. Итоги лыжной недели
22:37
Трамп говорит, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины
22:21
Новости экономики 3 марта: Украина наращивает импорт электричества и газа, закрытие угольных шахт в России
Все новости...
Реклама:
Реклама: