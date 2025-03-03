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Верховная Рада обратилась к Трампу: Подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 23:20
Верховная Рада обратилась к Трампу: Подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства
Фото - Getty Images

На сайте Верховной Рады вечером 3 марта опубликовали обращение к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу. В письме поблагодарили за поддержку Америки и подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства.

Источник: обращение на сайте ВР

Дословно: "От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу Соединенных Штатов Америки и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты помощи по безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта.

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Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время, мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями".

Детали: В письме отмечается, что "украинский народ стремится к миру, как никто другой в мире, и верит, что роль Трампа и его миротворческие усилия станут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира".

Дословно: "Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента США Дональда Трампа о начале переговорного процесса, направленного на обеспечение мира.

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Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, в частности в сфере исследования критически важных полезных ископаемых".

Что предшествовало: 

Верховная РадаТрампСША
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