Глава Пентагона подписал меморандум о сокращении до 76 тысяч гражданского персонала - СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, который предусматривает масштабное сокращение гражданского персонала Министерства обороны в рамках мероприятий по уменьшению государственных расходов.
Источник: Bloomberg
Детали: В феврале Минобороны США объявило о планах сократить от 5% до 8% своего гражданского персонала. Сейчас в Пентагоне работает около 950 тысяч гражданских лиц, что означает возможное сокращение до 76 тысяч человек.
По данным издания, меморандум, который подписал министр обороны США Пит Хэгсет, предусматривает ряд мер для реализации этого плана. В частности, министерство рассматривает возможность внедрения программы отложенного выхода в отставку, а также предлагает добровольный досрочный выход на пенсию гражданским служащим, которые имеют на это право.
В документе не указан точный процент сокращений, однако Хэгсет подтвердил свою решимость поддержать инициативу президента Дональда Трампа по уменьшению численности работников.
Министр также поручил руководителям структурных подразделений Минобороны подготовить и предоставить ему предложения по "будущей организационной структуре ведомства" до 11 апреля.
Предыстория:
- Пентагон рассматривает возможность сокращений в высшем эшелоне американской армии, что в частности предусматривает объединение командований на Европейском театре военных действий.
- Это часть усилий администрации Дональда Трампа по оптимизации государственного аппарата и сокращению ненужных, по ее мнению, расходов.