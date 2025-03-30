Глава Пентагона подписал меморандум о сокращении до 76 тысяч гражданского персонала - СМИ

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, который предусматривает масштабное сокращение гражданского персонала Министерства обороны в рамках мероприятий по уменьшению государственных расходов.

Источник: Bloomberg

Детали: В феврале Минобороны США объявило о планах сократить от 5% до 8% своего гражданского персонала. Сейчас в Пентагоне работает около 950 тысяч гражданских лиц, что означает возможное сокращение до 76 тысяч человек.

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По данным издания, меморандум, который подписал министр обороны США Пит Хэгсет, предусматривает ряд мер для реализации этого плана. В частности, министерство рассматривает возможность внедрения программы отложенного выхода в отставку, а также предлагает добровольный досрочный выход на пенсию гражданским служащим, которые имеют на это право.

В документе не указан точный процент сокращений, однако Хэгсет подтвердил свою решимость поддержать инициативу президента Дональда Трампа по уменьшению численности работников.

Министр также поручил руководителям структурных подразделений Минобороны подготовить и предоставить ему предложения по "будущей организационной структуре ведомства" до 11 апреля.

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