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Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро на разработку дронов

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 31 марта 2025, 13:12
Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро на разработку дронов
фото с сайта Минобороны Нидерландов

Нидерланды заявили, что выделят 500 млн евро на проект по производству дронов для Украины, чтобы она могла продолжать борьбу с российской агрессией.

Источник: Министерство обороны Нидерландов, "Европейская правда"

Детали: 500 млн евро – это часть пакета ускоренного финансирования в размере 2 млрд евро, который Нидерланды решили выделить в 2025 году, отметили в нидерландском министерстве.

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Об этом, в частности, объявили министр обороны Рубен Брекельманс и государственный секретарь обороны Гейс Туйнман в рамках визита в Украину.

"Было важно объявить, что мы предоставляем Украине ускоренную поддержку в размере 2 миллиардов евро, включающую проект по созданию беспилотников объемом 500 миллионов евро. Эти беспилотники будут иметь большое значение на поле боя и буквально спасать жизни", – цитирует министерство главу Минобороны Брекельманса.

Министр отметил, что эта поддержка поможет укрепить позиции Украины на передовой и за столом переговоров.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с Брекельмансом в Киеве сообщил, что Нидерланды дополнительно выделяют Украине 3,5 млрд евро, из которых значительная часть будет направлена на предоставление помощи по безопасности Украине уже в 2025 году.

Умеров сообщил, что Нидерланды поддерживают проект "Линия дронов" и инвестируют в украинское производство, однако не озвучил суммы инвестиций.

В свою очередь в марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф рассказал о пакете инвестиций на 700 млн евро для производства дронов, который нацелен частично на украинскую оборонную промышленность.

НидерландыбеспилотникиУкраинаденьги
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