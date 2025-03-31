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Во Франции суд запретил лидеру ультраправых Ле Пен баллотироваться на госдолжности

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 31 марта 2025, 13:49
Во Франции суд запретил лидеру ультраправых Ле Пен баллотироваться на госдолжности
Марин Ле Пен. фото из Википедии

Суд во Франции запретил лидеру ультраправых Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности после того, как ее признали виновной в хищении средств Евросоюза для финансирования ее ультраправой партии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на французский телеканал BFM-TV

Детали: Решение, объявленное судом, фактически означает худший сценарий для Ле Пен, которая рассчитывала баллотироваться на следующих выборах президента.

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Суд распорядился, что его решение должно быть применено немедленно, хотя пока не известно, как долго продлится запрет для Ле Пен. В то же время, продолжительность запрета суда является крайне критическим моментом, поскольку президентская гонка должна состояться во Франции только в 2027 году.

Ле Пен покинула зал суда еще до того, как судья закончил оглашать приговор.

Согласно опросам, Марин Ле Пен является фавориткой первого тура следующих президентских выборов во Франции.

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Предыстория:

  • 31 марта Ле Пен и ее соратников признали виновными по делу о фиктивном трудоустройстве помощников партии в Европарламенте.
  • Ле Пен и ее 12 помощников, которые тоже проходили обвиняемыми, признали виновными в получении средств, приобретенных незаконным путем. Суд пришел к выводу, что общий ущерб от нарушений составляет 2,9 млн евро.
  • На фоне приговора суда Ле Пен впервые сказала, что официальный лидер ее "Национального объединения" Жордан Барделла мог бы претендовать на президентский пост.

Франция
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