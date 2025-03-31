Во Франции суд запретил лидеру ультраправых Ле Пен баллотироваться на госдолжности

Суд во Франции запретил лидеру ультраправых Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности после того, как ее признали виновной в хищении средств Евросоюза для финансирования ее ультраправой партии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на французский телеканал BFM-TV

Детали: Решение, объявленное судом, фактически означает худший сценарий для Ле Пен, которая рассчитывала баллотироваться на следующих выборах президента.

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Суд распорядился, что его решение должно быть применено немедленно, хотя пока не известно, как долго продлится запрет для Ле Пен. В то же время, продолжительность запрета суда является крайне критическим моментом, поскольку президентская гонка должна состояться во Франции только в 2027 году.

Ле Пен покинула зал суда еще до того, как судья закончил оглашать приговор.

Согласно опросам, Марин Ле Пен является фавориткой первого тура следующих президентских выборов во Франции.

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