Сырский: Осовременивание подготовки уже дало результат – в марте потери уменьшились

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что благодаря осовремениванию курса базовой общевойсковой подготовки (БОВП) и введению адаптивного периода для новобранцев удалось снизить потери среди украинских воинов в марте по сравнению с предыдущими месяцами.

Источник: генерал Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Мы осовременили курс БЗВП и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты - в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако, еще есть над чем работать".

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Детали: Также на встрече по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в марте 2025 года речь шла о формировании новых армейских корпусов, логистике и ремонте военной техники.

В то же время главнокомандующий поднял вопросы содержания и подготовки вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышения защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимального использования боевых возможностей техники.

"Определил задачи на апрель. Обратил внимание на необходимость увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом", - отметил Сырский.