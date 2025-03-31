Швеция выделила Украине пакет военной помощи на $1,6 млрд
Швеция объявила о передаче Украине своего крупнейшего пакета военной помощи на почти 1,6 миллиарда долларов.
Источник: об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает "Европейская правда"
Детали: По его словам, пакет включает, среди прочего, поддержку украинской противовоздушной обороны, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.
Правительство намерено уполномочить Шведскую администрацию оборонного снаряжения (FMV) закупить оборонное снаряжение у шведской, скандинавской и европейской оборонной промышленности для Вооруженных сил Украины, исходя из потребностей Украины.
Выбор оборудования будет основываться на текущем анализе FMV способности рынка производить необходимое оборудование с короткими сроками поставки.
В рамках этого пакета Швеция закупит у оборонной промышленности новое оборудование на сумму около 912 миллионов долларов, добавил Йонсон.
"Значительная часть международной военной поддержки поступает через многосторонние инициативы, коалиции в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и закупки у украинских оборонных предприятий. Швеция выделит около $465 млн на эти фонды и инициативы", – отметил он.
Пакет поддержки предусматривает усиление сотрудничества с Данией в рамках установленной модели поддержки украинской оборонной промышленности.
Пакет поддержки включает также передачу оборудования от Вооруженных сил Швеции. В частности, Украине будет передано следующее оборудование:
- Медицинские транспортные средства
- Учебное оружие для стрельбы бронебойными снарядами м/86
- Пулеметы типа m/58
- Боеприпасы мелкого калибра
- Около сотни автомобилей различных типов для обслуживания авиабазы
- Основное и мастерское оборудование для обеспечения деятельности авиабазы
- Медицинское оборудование и транспортные средства
- Индивидуальное снаряжение
- Оборудование и продукты питания
В рамках пакета поддержки выделяются средства, направленные на нахождение и использование технических инноваций, требующих дополнительного финансирования для завершения и запуска в производство.
Перед FMV поставлена задача выявить, протестировать и профинансировать решения, которые востребованы Украиной, но нуждаются в доработке для использования в условиях войны. Работа будет вестись с учетом конкретного спроса и коротких временных рамок.
На прошлой неделе правительство Швеции поручило Вооруженным силам осуществить выплаты коалициям сил и средств в сферах разминирования и беспилотных летательных аппаратов в рамках формата "Рамштайн".
А 13 марта Швеция объявила, что приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары контрбатарейной борьбы Arthur в рамках 18-го пакета военной поддержки.