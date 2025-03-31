Швеция выделила Украине пакет военной помощи на $1,6 млрд

Швеция объявила о передаче Украине своего крупнейшего пакета военной помощи на почти 1,6 миллиарда долларов.

Источник: об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, пакет включает, среди прочего, поддержку украинской противовоздушной обороны, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

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Правительство намерено уполномочить Шведскую администрацию оборонного снаряжения (FMV) закупить оборонное снаряжение у шведской, скандинавской и европейской оборонной промышленности для Вооруженных сил Украины, исходя из потребностей Украины.

Выбор оборудования будет основываться на текущем анализе FMV способности рынка производить необходимое оборудование с короткими сроками поставки.

В рамках этого пакета Швеция закупит у оборонной промышленности новое оборудование на сумму около 912 миллионов долларов, добавил Йонсон.

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"Значительная часть международной военной поддержки поступает через многосторонние инициативы, коалиции в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и закупки у украинских оборонных предприятий. Швеция выделит около $465 млн на эти фонды и инициативы", – отметил он.

Пакет поддержки предусматривает усиление сотрудничества с Данией в рамках установленной модели поддержки украинской оборонной промышленности.

Пакет поддержки включает также передачу оборудования от Вооруженных сил Швеции. В частности, Украине будет передано следующее оборудование:

Медицинские транспортные средства

Учебное оружие для стрельбы бронебойными снарядами м/86

Пулеметы типа m/58

Боеприпасы мелкого калибра

Около сотни автомобилей различных типов для обслуживания авиабазы

Основное и мастерское оборудование для обеспечения деятельности авиабазы

Медицинское оборудование и транспортные средства

Индивидуальное снаряжение

Оборудование и продукты питания

В рамках пакета поддержки выделяются средства, направленные на нахождение и использование технических инноваций, требующих дополнительного финансирования для завершения и запуска в производство.

Перед FMV поставлена задача выявить, протестировать и профинансировать решения, которые востребованы Украиной, но нуждаются в доработке для использования в условиях войны. Работа будет вестись с учетом конкретного спроса и коротких временных рамок.

На прошлой неделе правительство Швеции поручило Вооруженным силам осуществить выплаты коалициям сил и средств в сферах разминирования и беспилотных летательных аппаратов в рамках формата "Рамштайн".

А 13 марта Швеция объявила, что приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары контрбатарейной борьбы Arthur в рамках 18-го пакета военной поддержки.