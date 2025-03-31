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Третья годовщина освобождения Бучи: Зеленские и иностранные делегации почтили память погибших

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 марта 2025, 16:05
Третья годовщина освобождения Бучи: Зеленские и иностранные делегации почтили память погибших
мемориал памяти погибших. фото Офиса президента

В третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и иностранная делегация почти двух десятков стран почтили память убитых украинцев и украинок.

Источник: Офис президента

Детали: Президентская чета установила лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины.

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фото ОП

Как отмечают в ОП, участие в чествовании приняли руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента.

 

Также присутствовали представители высшей украинской власти и местной власти.

Справка: Оккупация Бучи длилась 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.

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