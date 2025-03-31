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Россияне массированно атаковали Купянск КАБами: ранены три человека

Евгений КизиловПонедельник, 31 марта 2025, 18:05
Россияне массированно атаковали Купянск КАБами: ранены три человека
фото: синегубов в Телеграм

Российские войска нанесли удар несколькими управляемыми авиационными бомбами по городу Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили мужчина и две женщины.

Источник: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в соцсетях

Детали: По его словам, в целом враг атаковал Купянск семью КАБами.

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фото: синегубов в Телеграм

Из-за попадания был разрушен частный дом, еще один – поврежден.

Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины.

Сейчас на месте попаданий работают профильные службы.

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фото: синегубов в Телеграм

Что предшествовало: 31 марта российские войска также обстреляли Купянск из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате этого пострадали мирные жители - 35-летняя женщина и 63-летний мужчина получили ранения.

войнаХарьковская область
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