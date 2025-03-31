РФ ударила по гражданским объектам в Запорожской области: погибла женщина, есть раненые
Понедельник, 31 марта 2025, 23:09
Российские силы 31 марта нанесли удары по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области. Один человек погиб, 5 получили ранения.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Разрушил и повредил жилые дома и учреждения социальной сферы.
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Предварительно, под завалами может находиться женщина. Поисково-спасательная операция продолжается".
Впоследствии Федоров сообщил, что в результате удара погибла женщина.
Обновлено: Впоследствии глава ОВА уточнил, что погибшей было 66 лет. Также два человека получили ранения: 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.
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По состоянию на 23:02 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до пяти.
За медицинской помощью обратились 47- и 74-летние женщины и 50-летний мужчина.