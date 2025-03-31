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РФ ударила по гражданским объектам в Запорожской области: погибла женщина, есть раненые

Татьяна ОлейникПонедельник, 31 марта 2025, 23:09
РФ ударила по гражданским объектам в Запорожской области: погибла женщина, есть раненые
Фото - Запорожская ОВА

Российские силы 31 марта нанесли удары по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области. Один человек погиб, 5 получили ранения.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Разрушил и повредил жилые дома и учреждения социальной сферы.

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Предварительно, под завалами может находиться женщина. Поисково-спасательная операция продолжается".

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате удара погибла женщина.

Обновлено: Впоследствии глава ОВА уточнил, что погибшей было 66 лет. Также два человека получили ранения: 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.

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По состоянию на 23:02 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до пяти.

 
фото - запорожская ова
 
фото - запорожская ова
 
фото - запорожская ова

За медицинской помощью обратились 47- и 74-летние женщины и 50-летний мужчина.

Запорожская областьобстрелвойна
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