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Духовный советник Трампа: Украинские военные просят оружие, а не деньги

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 31 марта 2025, 21:25
Духовный советник Трампа: Украинские военные просят оружие, а не деньги
Марк Бернс, фото - из его соцсети Х

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявил, что украинские солдаты на передовой просят у США не денег, а оружие, чтобы сбивать российские беспилотники.

Источник: Бернс написал в Х после того, как посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области, передает "Европейская правда"

Детали: Бернс заявил, что украинские военные на передовой "не просят денег".

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"Они просят 1000 танков, 300 самолетов F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей", – сказал личный духовный советник Трампа.

Он также напомнил, что "именно Трамп" вместо "подушек" одобрил поставки Украине "Javelins".

"Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины", – добавил пастор и также рассказал о последствиях российской агрессии в Украине.

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Напомним, накануне в интервью NBC News Трамп заявил, что он "очень злой, разъяренный" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине.

Президент США также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

В то же время президент США пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.

ТрампоружиеСШАпомощь Украине
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