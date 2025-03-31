Генштаб: С начала суток произошло 175 боевых столкновений

С начала суток 31 марта на фронте состоялось 175 боевых столкновений, из них 56 на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Оккупанты нанесли один ракетный и 73 авиационных ударов, применив одну ракету и 118 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения около 650 дронов-камикадзе и совершили почти четыре тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отражали шесть атак противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник провел девять штурмов позиций наших защитников в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и неподалеку Загрызово, Степной Новоселовки. Украинские защитники остановили уже семь вражеских атак.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 26 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Дибровы, Колодязов, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.

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На Северском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Две атаки уже остановлены нашими защитниками.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боевых столкновений, враг атаковал в районе Часового Яра и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районе Торецка. В настоящее время продолжается один бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 56 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Калиновое, Удачное, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергиевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка, Алексеевка и в направлениях Троицкого и Орехового. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Наши защитники уже успешно остановили пять атак противника, идут бои в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля и Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Темировка, Великомихайловка, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка.

На Приднепровском направлении агрессор проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 26 атак российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес 24 авиационных удара с применением 36 управляемых бомб, а также осуществил 211 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности семь – из реактивных систем залпового огня.